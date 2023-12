Xiaomi SU7: svelata la prima auto elettrica del produttore cinese

Grandi ambizioni dalla Cina da parte di Xiaomi che ha svelato la sua prima auto elettrica con l’obiettivo di diventare uno dei primi cinque produttori di autovetture del mondo.

La berlina è soprannominata SU7, dove SU sta come abbreviazione di Speed Ultra, ed è stata svelata dall’amministratore delegato Lei Jun in persona, che ha parlato di un veicolo dotato di un super motore elettrico capace di fornire velocità in accelerazione superiori a quelle delle auto Tesla o dei veicoli elettrici Porsche.

Xiaomi SU7: tutto quello che c’è da sapere sull’auto

Gli obiettivi di Xiaomi sono posti, si intende, sul lungo termine tanto che Lei Jun è realista quando afferma che ci vorranno 15-20 anni di duro lavoro per conquistare il proprio posto nella top five dei principali produttori di auto nel mondo.

I piani includono la realizzazione di un’auto da sogno, con finiture di lusso, paragonabile a costruttori come Porsche e Tesla.

Parlando però del presente, Xiaomi SU7 dovrebbe debuttare nei prossimi mesi in due versioni: la prima con autonomia fino a 668 chilometri con una singola carica e la seconda capace di arrivare fino a 800. Per fare un paragone, la Model S di Tesla ha un’autonomia dichiarata fino a 650 chilometri.

Un focus importante sarà incentrato sul sistema operativo condiviso con gli smartphone Xiaomi e altri dispositivi elettronici della compagnia cinese in modo da dare ai possessori dell’auto un accesso senza soluzioni di continuità al portafoglio di app dell’azienda.

Lei, in uno degli scenari più freddi mai registrati per la Cina a dicembre, ha parlato anche della capacità della vettura di ricaricarsi rapidamente a basse temperature e di riconoscere gli ostacoli in condizioni difficili come una fitta nevicata. Non a caso, il CEO ha descritto una capacità di guida autonoma all’avanguardia nel settore.

Per concludere, non ci sono per il momento informazioni sul prezzo, anche se Lei ha ammesso che potrebbe essere “un po’ alto” seppur giustificato dalle tecnologia che porta con sé.

L’annuncio non sembra per il momento aver entusiasmato gli investitori in un contesto che vede il mercato cinese sempre più affollato di veicoli elettrici. Xiaomi ha comunque annunciato un impegno a lungo termine con un investimento di 10 miliardi di dollari nel settore degli automobili per i prossimi 10 anni.

