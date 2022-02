Xiaomi sta preparando uno smartphone dal design... strano!

Redmi K50 Gaming Edition è stato presentato in anteprima ieri ma l'azienda rilascerà altri terminali della serie in un altro momento. In primavera ci sarà la presentazione dello Xiaomi 12 Ultra e della line-up Mix 5; nella seconda metà dell'anno dovremmo conoscere Mix Fold 2. Inoltre, non dimentichiamo il possibile rilascio di del 12T e del 12T Pro.

Xiaomi: quale sarà il telefono dal bizzarro design?

Forse conosciamo già il design della fotocamera che verrà scelto per Xiaomi Civi 2. Oggi, il noto insider Digital Chat Station ha pubblicato la foto di una cover che diventerà una custodia protettiva per uno dei futuri dispositivi del marchio. L'unica cosa di cui la fonte è certa è che questo accessorio non è assolutamente destinato al Mix 5.

Gli utenti cinesi hanno iniziato a discutere attivamente del dispositivo e non tutti sono contenti di un simil design. Qualcuno ha visto una certa somiglianza con l'estetica dell'Honor 50 o dell'Huawei Nova 9 nel comparto della fotocamera posteriore. C'era anche chi riteneva che gli smartphone Realme 9 Pro+, OPPO Reno7 5G e Huawei P50 fossero stati oggetto di ispirazione per il colosso cinese.

Ad ogni modo, oggi possiamo solo fare ipotesi e congetture; non sappiamo nulla delle caratteristiche dello smartphone. Ma non c'è dubbio che sentiremo ancora parlare presto dello smartphone per il quale l'azienda ha preparato questa custodia. Digital Chat Station sarà quasi sicuramente uno degli insider che ci fornirà maggiori dettagli in merito.

Nelle notizie correlate, sappiamo che Xiaomi lancerà il Mix Fold 2; questo dispositivo pieghevole potrebbe dar del filo da torcere al Galaxy Z Fold3 di Samsung. Dovrebbe disporre dell'inedito processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm, realizzato con un nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC. Inoltre, potrebbe avere dei pannelli LTPO di seconda generazione in grado di vantare un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Speriamo solo che questo gioiellino possa arrivare anche in Europa.