Xiaomi CIVI: fast charge da 55W, ma non c'è il caricatore

Il nuovissimo smartphone di fascia media di Xiaomi appena presentato, il CIVI, non viene spedito con un caricabatterie nella scatola, nonostante disponga di una incredibile tecnologia relativa alla ricarica rapida del terminale.

Xiaomi CIVI: non c'è il charger nella confezione di vendita

Xiaomi CIVI è stato annunciato ieri in Cina. A parte il design e la costruzione straordinari, le specifiche dello smartphone non sono diverse da quelle che abbiamo visto in molti altri terminali di fascia media premium. Tuttavia, c'è una cosa che il device ha in comune con le altre ammiraglie Xiaomi rilasciate quest'anno.

Proprio come la serie Xiaomi 11, il midrange appena presentato non viene fornito con un caricabatterie incluso nella confezione. Come visto nei primi video di unboxing, arriva in una scatola sottile con uno spessore simile a quello della visto con gli articoli della line-up Mi 11. All'interno della scatola c'è il telefono, una custodia in TPU trasparente e i soliti documenti.

Questo è il primo telefono Xiaomi non di punta che non viene spedito con un caricabatterie incluso nella confezione. Tuttavia, sembra che l'OEM stia inviando ai recensori un adattatore di alimentazione in abbinata al telefono. Un poster appena trapelato suggerisce anche che coloro che acquisteranno il mediogamma riceveranno un charger GaN da 55 W opzionale in un pacchetto separato, proprio come l'azienda ha fatto con Xiaomi Mi 11.

Ricordiamo che il CIVI ha uno schermo AMOLED curvo da 6,53 pollici con un foro centrale e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. C'è una snapper selfie da 32 MP dentro il foro per la fotocamera anteriore e uno scanner per le impronte digitali in-display nella parte inferiore.

Ad alimentare il telefono troviamo il processore Snapdragon 778G abbinato ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. La main camera posteriore è un sensore da 64 Mega abbinato ad una lente ultragrandangolare da 8 MPX e ad una macro da 2 MP.

Sotto il corpo in vetro c'è una batteria da 4500 mAh con supporto per una ricarica rapida da 55 W proprio come il Mi 11. C'è WiFi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, blaster a infrarossi e supporto dual-SIM. Arriva con la MIUI 12.5 basata su Android 11.