Secondo i rapporti, Xiaomi sta attualmente sviluppando almeno tre nuovi smartphone con tecnologia della fotocamera sotto lo schermo. Ovviamente, tale feature sarà contestuale alle sole ammiraglie future. Sappiamo che ci sarà un processore di punta senza rivali, lo Snapdragon 888 di Qualcomm.

Xiaomi: quale sarà il dispositivo avvistato?

Ci aspettiamo che Mi Mix 4, Xiaomi CC 11 e Mi Mix Fold 2 arrivino presto. Questi terminali sono delle ammiraglie vere e proprie e dovrebbero utilizzare un processore premium. Oggi sul database di GeekBench è apparso un nuovo dispositivo Xiaomi. Questo smartphone viene fornito con il numero di modello M2102K1G.

GeekBench mostra che questo smartphone è dotato del processore di punta Qualcomm Snapdragon 888; questo utilizza anche 8 GB di RAM ed esegue il sistema operativo Android 12. Secondo 91Mobiles, questo dispositivo dovrebbe essere la variante globale del Mi 11 Ultra. Inoltre, il rapporto afferma che il terminale potrebbe eseguire una versione beta di Android 12.

Dopo l'annuncio di Android 12, Xiaomi è stata una delle prime compagnie a testare questo software. A partire da ora, due nuovi smartphone Xiaomi si aggiorneranno a questo firmware.

Come sistema operativo di nuova generazione, Android 12 ha due importanti aggiornamenti: un inedito look accattivanete e una maggiore attenzione alla privacy. La nuova iterazione adotterà il nuovo linguaggio di progettazione Material You, capace di abbinare la combinazione di colori in base al colore scelto.

In termini di protezione della privacy, una nuovissima dashboard per la privacy. Ciò fornisce un'unica prospettiva, consentendo all'utente di vedere tutte le sue impostazioni di autorizzazione, nonché i dati a cui si accede. La dashboard mostrerà anche la frequenza di accesso e le applicazioni che l'hanno utilizzata. Inoltre, gli utenti potranno revocare facilmente i permessi delle applicazioni su questa dashboard della privacy.

Il Mi 11 Ultra è uno dispositivo di punta che ha introdotto Xiaomi nel mercato pochi mesi or sono. In precedenza, Xiaomi ha rilasciato molti telefoni premium con prezzi midrange.

