Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete in queste ore, sembra che lo Xiaomi Mi Mix 4 disporrà dell'agognata fotocamera sotto il display e che sarà ancora più costoso del Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi Mix 4: sarà il telefono più potente di sempre

Si dice che Xiaomi stia lavorando su una prossima generazione del suo smartphone di punta della serie Mi Mix, che dovrebbe diventare ufficiale nel terzo trimestre di quest'anno. Si vocifera anche il futuro dispositivo si chiamerà Mi Mix 4 e verrà lanciato dopo un'assenza di ben due anni. Questo device sarà in grado di offire una reale esperienza full screen mai vista prima.

Ora, un nuovo report proveniente dalla Cina afferma che il Mi Mix 4 sarà reso disponibile in una sola versione che vanterà un sensore della fotocamera sotto il display. Non ci sarà una versione tradizionale del telefono come si diceva in precedenza, afferma il rapporto.

Oltre a ciò, le recenti indiscrezioni suggeriscono anche che il prezzo de terminale sarà superiore a quello dell'attuale flagship dell'OEM cinese, il Mi 11 Ultra, che è pubblicizzato come la “Luce di Android.

Non di meno, il Mi Mix 4 potrebbe non avere il supporto per la risoluzione dello schermo 2K, ma il rapporto aggiunge che potrebbe essere dotato di una risoluzione dello schermo alta appositamente personalizzata al fine di offrire risultati di visualizzazione migliori rispetto alla classica Full-HD+.

Si prevede inoltre che il dispositivo adotti un design a quattro frame completamente uguale su tutti i lati, in quanto l'azienda mira ad offrire un vero prodotto a schermo intero con un sensore della fotocamera integrato sotto il pannello. Infine, pare che il terminale dovrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 e che sarà dotato di una batteria da 4.500 mAh capace di supportare la ricarica rapida cablata da 120 W, la tecnologia di ricarica rapida più apprezzata finora.

Xiaomi

Smartphone