Alla fine di marzo, Xiaomi ha presentato al mondo i nuovi dispositivi della sua serie Mi 11. Il marchio ha introdotto Mi 11 Lite, Mi 11 Pro e, oltre a tutto, Mi 11 Ultra. Come suggerisce il moniker, il terminale è il re indiscusso della famiglia di flagship dell'azienda. Porta il SoC Qualcomm Snapdragon 888, una batteria enorme, funzionalità impressionanti e un'eccezionale configurazione della fotocamera. Tuttavia, una delle caratteristiche più uniche e intriganti di questo dispositivo ha a che fare con la presenza di un minuscolo display da 1,1 pollici inserito accanto al modulo della fotocamera sul retro del prodotto.

Xiaomi Mi 11 Ultra: cosa può fare?

L'azienda ha inserito questo pannello per espandere gli utilizzi della configurazione della fotocamera posteriore. Ad esempio, lo si può usarlo come mirino durante l'acquisizione di selfie con la main camera. Tuttavia, Xiaomi ha in serbo diverse sorprese per i suoi clienti.

Secondo un post di Weibo, il display posteriore del Mi 11 Ultra ora supporta la registrazione video e alcune altre funzionalità della fotocamera. Tuttavia, queste funzionalità sono attualmente disponibili solo nella versione beta interna. Partiamo dal presupposto che Xiaomi sta inviando questo aggiornamento ai beta tester in modo che possano verificare gli eventuali bug durante l'utilizzo. Se tutto dovesse procedere come previsto, la società potrebbe rilasciare una versione stabile nelle prossime settimane.

Per ora, gli utenti possono controllare il minuscolo display AMOLED da 1,1 pollici per controllare le chiamate e le notifiche in arrivo. Possono anche controllare lo stato della batteria e, come sopra, avere un supporto durante l'acquisizione di selfie di alta qualità.

Ora, secondo il post di Weibo, lo schermo potrà permettere anche funzionalità legate alla registrazione di video. Questo sarà particolarmente utile quando gli utenti registreranno i loro vlog con la configurazione della fotocamera principale presente sui loro smartphone. Inoltre, si potrà persino monitorare modalità di registrazione video avanzate come i video time-lapse, lo slow motion, la modalità ritratto, la Night Mode e così via.

Il Mi 11 Ultra e i suoi fratelli sono disponibili in Cina e in Europa (fatta eccezione per il modello “Pro”). Il dispositivo è uno smartphone super premium con display QHD + AMOLED da 6,81 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, SoC Snapdragon 888 e batteria da 5.000 mAh.

