Xiaomi, stop agli aggiornamenti software per questi device

Stop agli aggiornamenti software per questi smartphone e tablet Xiaomi. La compagnia ha appena aggiornato la lista degli smartphone e tablet che non riceveranno più alcun supporto software dal parte del team di sviluppo della MIUI, di fatto annunciando che da ora in avanti non solo non riceveranno più update di sistema ma nemmeno le importanti patch di sicurezza contro le falle.

Per quanto faccia male sottolinearlo da parte di chi apprezza il lavoro del colosso cinese in ambito mobile, purtroppo Xiaomi fa parte dei numerosi OEM Android che supportano i propri device con 3 aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza; Samsung, invece, è al momento l’unico OEM impegnato a garantire 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Stop agli aggiornamenti software per questi smartphone e tablet di Xiaomi e Redmi

Ecco la lista completa di tutti i device Xiaomi e Redmi che non saranno più supportati ufficialmente dal team di sviluppo della MIUI:

Redmi K20

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi 7

Redmi Y3

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi 9 SE

La compagnia è attualmente impegnata nello sviluppo della nuova versione della MIUI basata su Android 13, motivo per cui è forse il caso di prendere al volo questa notizia per guardarsi attorno alla ricerca di un device sostitutivo con ancora un buon supporto software alle spalle.

