WhatsApp: preparatevi ad un'invasione di chat basate sull'intelligenza artificiale

L’ultima versione beta di WhatsApp per Android rivela un’interessante novità: l’introduzione di una sezione interamente dedicata alle chat basate sull’intelligenza artificiale.

Questa funzionalità, attualmente in fase di sviluppo, si concretizza in una nuova scheda nella barra di navigazione inferiore di WhatsApp: un vero e proprio hub per esplorare le potenzialità dell’AI.

WhatsApp insiste sull’intelligenza artificiale: ecco l’ultima novità

Non stiamo parlando di un’unica intelligenza artificiale, bensì di un ventaglio di opzioni, sia sviluppate da Meta (la casa madre di WhatsApp) e sia ad opera di terze parti. Lo screenshot di WABetaInfo ci mostra una chiara anteprima:

Ogni AI disponibile avrà il proprio focus e le sue peculiarità: alcune offriranno consigli per la produttività, altre saranno specializzate nell’intrattenimento, nell’assistenza personale o persino in nicchie come il mondo dei videogiochi e degli anime. Per orientarsi in questo panorama in forte espansione, WhatsApp proporrà un sistema di suggerimenti per mostrare le AI più utilizzate e popolari: un po’ come già visto con AI Studio.

Questa innovazione su cui WhatsApp è attualmente impegnata richiederà un piccolo sacrificio: la scheda “Community” verrà rimossa dalla barra di navigazione, un cambiamento che sottolinea la priorità data all’integrazione dell’AI rispetto alle funzioni per le community. L’obiettivo è chiaro: WhatsApp vuole diventare un punto di riferimento per l’accesso ad una vasta e diversificata gamma di strumenti basati sull’AI, personalizzando l’esperienza utente ed offrendo soluzioni adatte a svariate esigenze.

Al momento, trattandosi di una realtà in fase di sviluppo, è impossibile sapere quando avverrà il rilascio su larga scala: come sempre, vi terremo informati su questa e su tutte le altre novità di prossimo arrivo su WhatsApp.