Xiaomi Smart Speaker suona e gestisce casa (c'è Google al suo interno)

Xiaomi Smart Speaker è un prodotto che non smette mai di tornare utile. Non solo uno speaker Bluetooth ma anche un centro di gestione per la tua casa visto che integra Google Assistant. Mettilo sul comodino e usalo come sveglia digitale, ha un display LED integrato che torna utilissimo. Un solo prodotto ma vari utilizzi per una spesa piccola ma che porta comodità in casa. Puoi acquistarlo ad appena 38,41€ su Amazon grazie allo sconto del 23%. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Xiaomi Smart Speaker: un prodotto, vari utilizzi

Le dimensioni compatte rendono Xiaomi Smart Speaker ideale per qualunque ambiente della casa. Puoi metterlo sul comodino, tenerlo in sala o anche sotto il mobile della TV. Trattandosi di un dispositivo dotato di Bluetooth, infatti, lo puoi collegare anche al tuo televisore e usarlo come soundbar se vuoi un suono più deciso e in alta risoluzione.

Musica eccezionale con suono che si espande a 360 gradi per l’ambiente puntando su bassi potenti e un fine intenso e armonioso. Ma se ti stufa collegare via Bluetooth i dispositivi, chiama direttamente all’attenzione Google Assistant, il quale è integrato al suo interno. Attraverso l’assistente puoi usare i servizi di streaming musicale più diffusi.

C’è anche il trasmettitore IR che consente al prodotto di essere un vero e proprio hub per la gestione di tutti i dispositivi compatibili. Tra gli esempi aspirapolvere robot, lampadine, telecamere e così via. Scaricando l’app sullo smartphone hai un secondo centro di controllo da gestire anche in remoto.

Bello e di design con un’estetica curata nei minimi particolari e materiali robusti e resistenti.

Xiaomi Smart Speaker sa colpire nel centro. Su Amazon costa appena 38,41€ con uno straordinario sconto del 23% ora disponibile. Se sei interessato aggiungilo al carrello in questo istante.

