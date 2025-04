Automatizza tapparelle, serrande e persiane con il relè smart Shelly in MAXI SCONTO (-53%)

Shelly Plus 2PM è un relè interruttore smart con misurazione di consumo con WiFi e Bluetooth ideale per l’automazione di tapparelle, serrande e persiane compatibile con Alexa e Google Home. Acquistalo a soli 18,90 euro invece di 39,99 grazie allo sconto Amazon per dare una svolta smart alla tua casa.

Shelly Plus 2PM: le caratteristiche e funzionalità del relè smart

Shelly Plus 2PM è dotato di due canali fino a 16A con cui controllare separatamente due circuiti elettrici o automatizzare tapparelle, tende e persiane.

Puoi sfruttare l’apposita modalità tapparella per gestire motori bidirezionali e dunque programmare l’apertura e la chiusura di tende o garage a orari predefiniti, creando la routine perfetta per le tue esigenze. In modalità relè, invece, puoi accendere e spegnere elettrodomestici e luci, con la possibilità di monitorare i consumi energetici in tempo reale per risparmiare sulla bolletta.

La connessione WiFi e Bluetooth semplifica l’installazione e ti garantisce una gestione immediata tramite l’app Shelly Smart Control scaricabile sul tuo smartphone e compatibile con Alexa e Google Home per il controllo vocale.

Un modulo smart, potente ed efficiente per portare la domotica nella tua casa: acquista Shelly Plus 2PM in offerta a 18,90 euro invece di 39,99.