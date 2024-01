Xiaomi Smart Speaker in MEGA offerta: sconto FOLLE del 40%

Odi il suono della sveglia e ti piacere avviare la tua giornata ascoltando la tua canzone preferita? Allora corri su Amazon e acquista subito l’imperdibile Xiaomi Smart Speaker in mega offerta al prezzo piccolissimo di soli 30 invece di 50 euro. Ebbene si, potrai acquistare questo magnifico dispositivo al prezzo così ribassato ma solamente se approfitterai subito dello sconto imperdibile del 40%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di diversi vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni a Prime, in qualsiasi momento.

Questo imperdibile speaker del marchio Xiaomi, prevede un Orologio con display a LED e finalmente avrai la possibilità di impostare la sveglia con le tue canzoni preferite, iniziando così la giornata con il piede giusto grazie ad un po’ di buona musica. Non manca l’assistente Google integrato, grazie al quale potrai controllare questo dispositivo utilizzando i comandi vocali.

Così facendo, con l’aiuto del tuo assistente vocale, potrai riprodurre musica, conoscere le condizioni metereologiche, gestire il volume e altro ancora. Altro aspetto straordinario riguarda il modulo trasmettitore IR integrato che, insieme all’Assistente Google, ti consentirà di applicare il controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali.

Grazie a questo speaker Smart, potrai ascoltare la tua musica preferita con un suono ricco e nitido. Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico Xiaomi Smart Speaker in mega offerta scontato del 40%. Affrettati, non perdere altro tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.