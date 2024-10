Xiaomi Smart Band 9 Active: le nuove immagini esclusive sono già online

Xiaomi intende lanciare due nuove varianti della sua popolare Smart Band 9: la versione Active e il modello Pro.

Nonostante si sappia ancora poco circa il debutto ufficiale di Xiaomi Smart Band 9 Active, le prime indiscrezioni ci consentono di dare uno sguardo al design, alle specifiche tecniche ed al possibile prezzo.

Xiaomi Smart Band 9 Active: cosa sappiamo al momento

Da tradizione, Xiaomi Smart Band 9 Active si posizionerà sul mercato come la versione più economica della serie Smart Band, mantenendo però alcune caratteristiche fondamentali. Tra le principali novità spicca una maggiore durata della batteria e alcuni cambiamenti nel design rispetto ai modelli precedenti.

Dal punto di vista estetico, i render trapelati mostrano Xiaomi Smart Band 9 Active in tre colori diversi: nero, bianco e rosa. Queste sono le prime tonalità emerse, ma possiamo aspettarci ulteriori opzioni di colore al momento del lancio, come è già successo con i modelli precedenti. Alcune differenze rispetto alla Smart Band 8 Active riguardano i fori per il blocco del cinturino, ora a forma di pillola, e la fascia che copre completamente la cornice laterale del display, migliorando l’estetica e la praticità.

Il display di Xiaomi Smart Band 9 Active sarà da 1,47 pollici e rimarrà piatto, confermando la tendenza dell’azienda a ridisegnare i propri schermi, passando dai pannelli curvi a quelli piatti con estrema disinvoltura e come avverrà anche per il modello Pro. Un altro miglioramento atteso, come detto, riguarda la durata della batteria: la smart band Xiaomi promette una durata fino a 18 giorni, superando i 14 giorni dell’unità precedente.

Per quanto riguarda il prezzo, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto alla Smart Band 8 Active, proprio per mantenere il carattere economico che da sempre contraddistingue questo particolare modello. Tuttavia, essendo prevista una distribuzione a livello globale, i prezzi dovrebbero variare in base al mercato.

Si stima che il lancio di Xiaomi Smart Band 9 Active possa avvenire durante il prossimo mese ma, come precisato, non esiste ancora nessun tipo di conferma in tal senso.