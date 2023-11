Xiaomi Smart Band 8 ora in offerta a 29,99€ anche da MediaWorld

La nuova Xiaomi Smart Band 8 è tra le protagoniste delle offerte del Black Friday di MediaWorld valide fino al prossimo 22 novembre: oggi, infatti, è in promo a 29,99 euro invece di 39,99 euro. Allo stesso prezzo, su un noto sito concorrente, è durata un paio d’ore prima che terminasse la disponibile (d’altronde è esaurita da tempo anche sul Mi Store, lo store online ufficiale di Xiaomi). L’offerta di MediaWorld sulla Mi Band 8 è disponibile su questa pagina (ancora per poco).

Xiaomi Smart Band 8 a meno di 30 euro per il Black Friday di MediaWorld

Ancora una volta Xiaomi ha fatto centro. La nuova Smart Band 8 vanta un bel display e una sensoristica precisa, grazie alla quale è possibile tenere traccia della propria attività di tutti i giorni senza difficoltà.

Uno dei suoi principali punti di forza è il nuovo design, ora più moderno e glamour rispetto alle precedenti generazioni. A seconda dell’uso che se ne vuole fare, può essere utilizzata come collana o per misurare la corsa in modo professionale, restando attaccata ai lacci delle scarpe.

Bene anche l’autonomia: nonostante le migliorie apportate in tutti questi anni, tanto da farla assomigliare sempre di più a uno smartwatch a livello di funzionalità, riesce a garantire una durata della batteria di circa 10 giorni con un utilizzo medio-intenso. Se si lascia l’always-on disattivato e si affrontano giornate normali, senza un’attività fisica importante, riesce invece a raggiungere comodamente le due settimane.

Xiaomi Smart Band 8 è in offerta a 29,99 euro sul sito di MediaWorld. La promozione è valida fino al 22 novembre o esaurimento scorte, con la possibilità di ritirare il prodotto nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa senza pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.