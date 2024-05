Xiaomi Smart Band 8 in offerta: rapporto qualità prezzo imbattibile

La Xiaomi Smart Band 8 si conferma un’eccellente scelta per chi cerca un fitness tracker avanzato a un prezzo competitivo. Quanto competitivo? Beh, oggi su Amazon la paghi solamente 36,00€. E’ semplicemente impossibile fare di meglio.

Con un display AMOLED da 1.62 pollici e una risoluzione di 192 x 490 pixel, offre una visibilità brillante e chiara in ogni condizione di luce.

Questa smart band è dotata di numerose funzioni utili, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento della SpO2, il tracciamento del sonno e lo stress monitoring. Inoltre, supporta oltre 150 modalità di allenamento, rendendola adatta sia agli sportivi che agli utenti casual. Una novità interessante è la funzione di smart wake-up, che analizza le fasi del sonno e cerca di svegliarti nel momento ottimale per un risveglio più dolce.

La Xiaomi Smart Band 8 non delude nemmeno in termini di design e comfort. Il cinturino è facilmente sostituibile, permettendo agli utenti di personalizzare il proprio dispositivo con una varietà di opzioni estetiche. La resistenza all’acqua IP68 garantisce durabilità anche in ambienti umidi, mentre la durata della batteria può arrivare fino a due settimane con un utilizzo moderato​.

La Xiaomi Smart Band 8 è un dispositivo versatile e ricco di funzionalità avanzate, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Se sei alla ricerca di un fitness tracker affidabile e altamente funzionale, ti suggerisco di puntare proprio su questo device. Non farti scappare questa offerta irripetibile: acquistala subito a solamente 36,00€.