E’ arrivato il momento di acquistare la Xiaomi Smart Band 7 Pro. La smart band è uno dei modelli di riferimento del mercato ed è oggi proposto in offerta su Amazon con la possibilità di completare l’acquisto al nuovo prezzo minimo storico. Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare la smart band di casa Xiaomi al prezzo scontato di 79,99 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: ora al minimo storico su Amazon

La Xiaomi Smart Band 7 Pro può contare su di un display AMOLED da 1,64 pollici che consente un accesso più semplice a tutte le funzionalità della smart band. Da notare anche la presenza del GPS integrato, ideale per il tracciamento delle attività sportive (il modello riconosce oltre 110 modalità di allenamento).

La smart band di casa Xiaomi può contare su un monitoraggio completo della salute dell’utente (SpO2, frequenza cardiaca, sonno, stress, salute femminile e altro ancora) oltre ad una perfetta integrazione con le notifiche dello smartphone. C’è poi l’impermeabilità fino a 5 ATM e un’autonomia elevata che permette fino a 12 giorni di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 Pro al minimo storico. L’offerta in corso, infatti, permette l’acquisto al prezzo scontato di 79,99 euro. Si tratta di un’occasione unica per acquistare il modello che rappresenta il riferimento assoluto della gamma di wearable di Xiaomi. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare una smart band davvero completa, ideale anche per sostituire uno smartwatch, più costoso e con un’autonomia sicuramente inferiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.