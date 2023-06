Xiaomi Smart Band 7 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: è un BEST BUY

La Xiaomi Smart Band 7 è sempre di più un punto di riferimento del settore dei wearable e con la nuova offerta Amazon disponibile oggi diventa ancora più conveniente. In questo momento, infatti, la smart band di casa Xiaomi è acquistabile con un prezzo scontato di 39,90 euro invece che 59,90 euro, toccando un nuovo minimo storico su Amazon. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per poco tempo ed è meglio, quindi, sbrigarsi a completare l’acquisto.

Xiaomi Smart Band 7 in offerta su Amazon al minimo storico

La Xiaomi Smart Band 7 può contare su di un comparto tecnico davvero completo. La smart band è dotata, infatti, di un display AMOLED da 1,72 pollici, con possibilità di personalizzabile completa grazie ai tanti quadranti disponibili.

Da segnalare anche la perfetta integrazione con lo smartphone oltre che la possibilità di monitorare il proprio allenamento oltre che vari parametri della propria salute. In più, la smart band di Xiaomi è dotata di un’autonomia eccellente, con possibilità di utilizzo per 14 giorni con una sola carica.

La Xiaomi Smart Band 7 ha davvero tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Il comparto tecnico, in rapporto al prezzo, non presenta punti deboli, offrendo all’utente la possibilità di utilizzare un wearable completo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 con un prezzo scontato di 39,90 euro invece che 59,90 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa una smart band completa, versatile e dal rapporto qualità/prezzo eccellente. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.