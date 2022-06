Xiaomi Smart Band 7 disponibile ORA in promo per 48 ore: finirà subito

L’attesa Xiaomi Smart Band 7 sbarca finalmente anche in Italia. Da oggi, 22 giugno, puoi accaparrartela a prezzo decisamente interessante. Inoltre, approfittando della promozione di lancio – che durerà 48 ore o esaurimento anticipato delle scorte – puoi risparmiare ancora di più. Infatti, puoi prenderla a 49,99€ invece di 59,99€ sia su Amazon che su mi.com.

NB: su Amazon per il momento non è ancora disponibile, aggiorneremo il pezzo appena lo sarà. Intanto, puoi accaparrartela da mi.com.

Xiaomi Smart Band 7 in promo per 48 ore

Un prodotto decisamente interessante, dotato di ampio display AMOLED da 1,62″. Bordi ridotti a zero e visibilità eccellente in qualsiasi condizione. Inoltre, puoi personalizzarlo con le tue watch face preferite e utilizzare anche il sistema always-on.

Oltre 110 le modalità sportive a disposizione, così da tenere traccia in modo preciso e puntuale dei tuoi allenamenti. La certificazione 5ATM garantisce immersioni in acqua fino a 50 metri, perfette per gli sport in piscina. Massima l’attenzione alla salute, con monitoraggio H24 del battito cardiaco, ma anche controllo della quantità di ossigeno nel sangue e della qualità del riposo notturno.

Per finire, naturalmente non manca tutto il sistema di gestione intelligente delle notifiche ricevute sullo smartphone. Potrai verificarle rapidamente, scartando quelle che non ti interessano. Non preoccuparti della ricarica della batteria e goditi la nuova Xiaomi Smart Band 7: una sola ricarica dura fino a 14 giorni.

Il momento di comprarla è adesso perché il dispositivo è in promozione. Completa l’ordine al volo da Mi.com e accaparratala (se ancora disponibile) a 49,99€ invece di 59,99€. Promozione a tempo limitato: termina in 48 ore o con esaurimento anticipato delle scorte.

