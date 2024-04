Xiaomi Robot Vacuum X20+ in offerta lancio a 349,99€ sul Mi Store (codice promo)

Xiaomi Robot Vacuum X20+, il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti 4 in 1 della casa asiatica, è subito in offerta sul Mi Store. Fino alle 23:59 del 22 aprile è possibile infatti ottenere uno sconto immediato di 50 euro grazie al coupon omaggio di Xiaomi, per un prezzo finale di 349,99 euro.

Insieme al prezzo ultra-concorrenziale, l’altro fiore all’occhiello del robot Vacuum X20+ è la stazione base. Quest’ultima integra vari sistemi di asciugatura, autosvuotamento e autopulizia, che rendono il dispositivo Xiaomi uno dei migliori robot per la pulizia disponibili oggi sul mercato.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ in offerta lancio a 349,99 euro sul Mi Store

Meticolosità ed efficienza sono due elementi chiave del Vacuum X20+, per una pulizia a fondo di tutta la casa. Merito non solo della velocità di rotazione pari a 180 giri al minuto, ma anche del sistema di aggiramento degli ostacoli e della navigazione laser LDS capace di creare una scansione accurata a 360 gradi.

Come già detto in apertura, è però la stazione base a regalare quel plus in più che rende il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi uno dei prodotti migliori di sempre mai realizzati in questo settore. Il serbatoio della polvere ha una capienza di 2,5 litri, grazie alla quale è possibile raggiungere i 75 giorni senza la necessità di doverlo svuotare; due invece i serbatoi dell’acqua, ciascuno da 4 litri.

L’esperienza di pulizia è inoltre personalizzabile grazie all’app Xiaomi Home e ai controlli da remoto, con il supporto ad Amazon Alexa e l’Assistente Google. Se ad esempio si è lontano da casa, con un semplice tap si può avviare la pulizia del soggiorno, della cucina o della camera da letto.

Ti conferiamo che l’offerta lancio del Mi Store scade il 22 aprile: per usufruire del codice promo da 50 euro collegati alla pagina dedicata all’offerta e fai clic su Ottieni buoni, in questo modo l’importo dell’ordine scenderà in automatico da 399,99 euro a 349,99 euro.