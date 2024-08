Xiaomi Robot Vacuum S10+: pavimenti puliti senza sforzo (-28%)

Hai deciso di acquistare un robot aspirapolvere che lavi anche il pavimento senza però spendere un capitale? Allora dai subito un’occhiata a questa straordinaria offerta. Ora su Amazon puoi acquistare il mitico Xiaomi Robot Vacuum S10+ a soli 219,99 euro, invece che 306 euro.

Sul prezzo originale c’è uno sconto del 28%, anche se potresti non vederlo, e dunque adesso avrai un risparmio di 86 euro sul totale. Con questo fantastico robot che aspira e lava in una sola passata i tuoi pavimenti saranno sempre splendenti senza che tu faccia nulla. Tra l’altro se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ a un prezzo stracciato

Per un robot aspirapolvere e lavapavimenti come Xiaomi Robot Vacuum S10+, un prezzo del genere è davvero molto basso. Siamo di fronte a un dispositivo che rileva gli ostacoli grazie una navigazione LiDAR super precisa. Gode di una potenza di aspirazione da 4000 Pa e possiede un serbatoio dell’acqua da 200 ml con rilascio intelligente e spazzole a pressione, per garantire la massima efficienza.

Scaricando l’app dedicata lo potrai controllare tranquillamente con il tuo smartphone anche mentre sei distante da casa. E ha una super batteria da 5200 mAh che garantisce una copertura fino a 200 metri quadri in modalità standard.

Siamo di fronte a un fantastico robot intelligente che potrai avere a un prezzo molto più conveniente. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Robot Vacuum S10+ a soli 219,99 euro, invece che 306 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.