Xiaomi Robot Vacuum E12 in super offerta a 110€ sul Mi Store

Vera offerta da Black Friday sul Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi, dove il robot aspirapolvere-lavapavimenti Vacuum E12 è in offerta a 109,99€ invece di 239,99€. Versatile e completo, il robot di Xiaomi offre una rimozione semplice di polvere e sporco in una sola passata e un’ampia autonomia fino a 110 minuti.

L’offerta del Mi Store è disponibile su questa pagina. Una volta aggiunto il prodotto al carrello, riceverai uno sconto immediato di 10€, che porterà il prezzo da 119,99€ a 109,99€.

Xiaomi Robot Vacuum E12 a meno di metà prezzo sul Mi Store

Il Robot Vacuum E12 è dotato di una potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa, che garantisce una pulizia efficace in una sola passata, oltre che di una pianificazione intelligente dei percorsi. Permette inoltre di monitorare facilmente l’avanzamento della pulizia attraverso le notifiche vocali, con un controllo sempre attento della situazione in tempo reale.

Puoi inoltre effettuare il controllo tramite l’app di Xiaomi dedicata alla casa domotica (Mi Home). L’applicazione consente di programmare i giorni e gli orari di pulizia, così come di regorare i livelli, oltre a funzionare anche come telecomando intelligente. A tutto questo si aggiunge infine il serbatoio dell’acqua intelligente, regolabile per uno scarico uniforme della stessa.

Xiaomi Robot Vacuum E12 è in offerta a 109,99€ su questa pagina, con le spese di spedizione a carico di Xiaomi.

