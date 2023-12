Xiaomi Robot Vacuum E12: aspira, lava e fa SPLENDERE casa (-38%)

L’occasione perfetta per mettere in casa un vero e proprio aiutante. Se durante le pulizie settimanali ti trovi sempre indietro perché non sai a chi chiedere, non trovarti più vicino all’esaurimento nervoso ma dai il benvenuto a Xiaomi Robot Vacuum E12 che la differenza la fa.

Questo robot aspirapolvere è anche lavapavimenti. Intelligente e capace di muoversi in casa senza problemi, ti aiuta in modo costante. Collegati ora su Amazon per approfittare dello sconto del 38% e rendilo tuo a soli 149€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Robot Vacuum E12 per una casa sempre pulita

Comodo e semplice da usare, Xiaomi Robot Vacuum E12 è il robot che si adatta ad ogni esigenza. Anche se non ne hai mai avuto uno o non sei ferrato con la tecnologia, usarlo è davvero un gioco da ragazzi. Con l’applicazione che scarichi sullo smartphone, infatti, hai una mappa di casa tua a disposizione e tutte le impostazioni che puoi attivare o disattivare in base all’esigenza.

Lui ha delle dimensioni perfette per aggirarsi nel tuo appartamento senza problemi. Anche l’altezza è stata studiata ad hoc così si infila sotto i mobili e non lascia neanche una zona scoperta.

Pensa che i contenitori per polvere e acqua sono capienti così da poter completare un ciclo senza problemi. Una volta che è scarico torna automaticamente alla sua basetta di ricarica ma conta che ha 110 minuti di autonomia a disposizione per portare ogni compito a casa senza freni.

Compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant, non si fa mancare proprio nulla.

