Xiaomi Redmi Smart Band 2 in offerta a 22,99€ da Unieuro (solo online)

Tra le offerte della campagna promozionale Solo Online di Unieuro segnaliamo la Xiaomi Redmi Smart Band 2 a 22,99 euro invece di 34,99 euro. È il prezzo più basso per la nuova versione di quest’anno, che ha dalla sua uno street price aggressivo e un design accattivante. Si tratta di un dispositivo ideale per quanti vogliono sostituire la loro vecchia Mi Band o una smart band analoga con un nuovo articolo dal display più generoso e un design moderno. L’offerta di Unieuro per la seconda generazione della Redmi Smart Band è disponibile su questa pagina.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 in offerta a 22,99 euro sul sito di Unieuro

La nuova Redmi Smart Band 2 offre un generoso display da 1,47 pollici, grazie al quale l’esperienza d’uso quotidiana è di gran lunga superiore rispetto alle smart band tradizionali. Piacevole anche il design, su cui Redmi ha puntato molto su questo modello: è una smart band che non passa inosservata, ideale per i ragazzi più giovani che vogliono indossare un orologio moderno e alla moda.

Il dispositivo è inoltre completo di monitoraggio del sonno, SpO2 e frequenza cardiaca. Le misurazioni sono precise, anche se – è bene sempre sottolinearlo – non possono sostituirsi a quelle di dispositivi medici (lo stesso discorso può essere fatto sugli smartwatch ben più cari della Redmi Band 2).

Infine, pollice in alto per l’impermeabilità fino a 5 ATM e la durata della batteria fino a 14 giorni, che diventano 6 con un utilizzo intensivo.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 è in offerta a 22,99 euro su questa pagina del sito Unieuro. La promozione termina domenica 19 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.