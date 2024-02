Xiaomi Redmi Pad SE sconto FOLLE: -50€ su Unieuro

Vorresti acquistare una buon tablet che ti permetta di lavorare al meglio a un prezzo davvero convincente? Non farti scappare la super offerta disponibile sul tablet Xiaomi Redmi Pad SE in sconto di ben 50€ su Unieuro, nella graziosissima colorazione porpora. Grazie al ribasso attivo sullo shop, avrai la possibilità di portarlo a casa ad appena 169,00€ invece di 219,90€.

Xiaomi Redmi Pad SE a prezzo SHOCK: 169 ,00€ invece di 219,90€

Come ti anticipavamo, il tablet Xiaomi Redmi Pad SE offre un’esperienza di intrattenimento e produttività eccezionale grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design elegante. Si tratta di una fantastica opzione, da valutare rispetto ad un iPad se hai un budget inferiore. Dotato di uno schermo Full HD da 10,1″, ti offre una visualizzazione nitida e dettagliata per guardare film, navigare sul web e lavorare su documenti con chiarezza e comfort. Il potente processore MediaTek Helio G90T insieme alla RAM fino a 6 GB garantisce prestazioni fluide e reattive, consentendoti di eseguire facilmente diverse applicazioni e giochi senza rallentamenti.

Con una memoria interna fino a 128 GB, hai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferiti, mentre lo slot per schede microSD ti offre la possibilità di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione secondo le tue esigenze. Da menzionare anche la batteria ad alta capacità ti permette di utilizzare il tablet per lunghi periodi, senza dovrei caricare.

La fotocamera posteriore da 8 MP, inoltre, ti consente di catturare momenti preziosi con immagini e video nitide, mentre la fotocamera frontale da 5 MP è ideale per videochiamate e selfie. Il design elegante e sottile del Redmi Pad SE lo rende comodo da tenere in mano e da trasportare ovunque tu vada, mentre la connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata ti permette di rimanere connesso e di condividere facilmente file e contenuti con altri dispositivi. Portalo a casa finché è in sconto di 50€ su Unieuro!