Hai necessità di acquistare un nuovo smartphone? Xiaomi Redmi Note 9 è in offerta su Amazon a soli 153,20€. Il ribasso del 33% si traduce in uno sconto effettivo di 76,70€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Xiaomi Redmi Note 9: le specifiche di questo smartphone

La colorazione Forest Green rende Xiaomi Redmi Note 9 uno smartphone apprezzabile esteticamente. Il design semplice e lineare gli conferisce un aspetto elegante e degno di nota.

Montante un DotDisplay da 6.53 pollici con risoluzione FHD+, la visione dei contenuti è immersiva. Grazie ai bordi ultra sottili, inoltre, l’intera esperienza è resa estremamente ampia.

Il processore MTK Helio G58 che viene abbiano a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione rende le funzioni dinamiche e prestanti. La memoria, inoltre, può essere espansa grazie alla MicroSD.

Spicca tra le features l’apparato fotografico che vanta una quadrupla fotocamera dotata di AI. La lente principale è da 48 megapixel mentre i tre restanti obiettivi consentono di scattare foto ultra grandangolari in orizzontale e verticale e macro. Ammontano a 13, invece, i megapixel della fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

Degna di nota è anche la batteria che ha un valore tipico di 5020 mAh e vanta un’autonomia più che giornaliera. La ricarica avviene mediante USB Tipo C a 18 W.

Tra le altre caratteristiche, infine, ricordiamo il Corning Gorilla Glass che ne aumenta la robustezza e il lettore NFC per pagamenti contactless.

Puoi acquistare Xiaomi Redmi Note 9 a soli 153,20€ su Amazon nella colorazione Forest Green. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto sull’e-commerce. Lo smartphone, in conclusione, può essere acquistato a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

