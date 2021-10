Xiaomi Redmi Note 8 2021 a 129€ è un REGALONE

Xiaomi Redmi Note 8 2021 è lo smartphone completo, prestante e con ottima batteria che cercavi a buon prezzo. Un device al quale manca niente, adesso lo prendi a 129€ (brand TIM, funzionante con tutte le SIM) appena invece di 179€ da Mediaworld: un'offertaccia a tempo, con numero di pezzi limitati.

Xiaomi Redmi Note 8 2021 a prezzo super da Maediaworld

Ha tutto quello che serve per un ottimo utilizzo quotidiano, a partire dalla super batteria da 4000 mAh. Il display è un ampio pannello da 6,3″ con srisolzuioen FHD+ e piccolo foro – alloggiato in altro al centro – per ospitare la fotocamera dedicata ai selfie. Non dovrai nemmeno preoccuparti degli urti accidentali: a protezione del schermo c'è il robusto Gorilla Glass 5.

Sul posteriore, un completissimo comparto fotografico, che conta su ben 4 sensori con il principale da 48MP. A lui, ne è affiancato uno grandangolare da 8MP, uno per le macro da 2MP e uno di profondità, sempre da 2MP.

A renderlo così prestante, ci pensa il potente processore Mediatek Helio G85, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Perfetto non solo per le attività quotidiane, ma validissimo anche per videogiocare.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Mediaworld. Completa rapidamente l'ordine per portare a casa Xiaomi Redmi Note 8 2021 a 129€ (brand TIM, funzionante con tutte le SIM) appena con spedizioni super economiche (4,99€). Pochissimi pezzi a disposizione.