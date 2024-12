Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ cala di prezzo su Amazon: un affare per la fascia media

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora disponibile al prezzo scontato di 299 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un mid-range completo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Venduto e spedito da Amazon, lo smartphone è acquistabile di seguito.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: un best buy su Amazon

Il Redmi Note 13 Pro+ è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz a cui si affianca il SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Lo smartphone è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage e può sfruttare una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con la possibilità di sfruttare un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS e con 2 major update garantiti in futuro. Lo smartphone è certificato IP68. Si tratta, quindi, di un mid-range completo e ricco di funzionalità, ideale per la maggior parte degli utenti alla ricerca di un modello da meno di 300 euro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ con un prezzo scontato di 299 euro e con possibilità di pagare anche in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.