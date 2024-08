Xiaomi Redmi Note 13 a 146€, la BOMBA: 108MP, 6/128GB e schermo AMOLED 120Hz

Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone incredibilmente completo con caratteristiche tecniche d’eccezione come una fotocamera da 108MP sul posteriore! La cosa incredibile è che adesso puoi approfittare di una promozione Amazon a tempo super limitato e portare a casa questo spettacolare dispositivo a 146€ circa soltanto con spedizioni veloci e gratis, grazie ai Servizi Prime. Completa adesso il tuo ordine per concludere un affare strepitoso, se la disponibilità non è già terminata.

Sembra assurdo, ma è tutto vero: con un investimento piccolissimo, porti a casa uno smartphone sensazionale dotato persino di ampio display di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate da ben 120Hz! Un prodotto bello esteticamente e con un cuore pulsante ed eccezione: il processore MediaTek Dimensity 6080, supportato da 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna.

Sono solo alcune delle specifiche d’eccezione, presenti all’interno della scheda tecnica di un dispositivo moderno, potente e prestante, perfetto sia per l’uso quotidiano, sia per sessioni di utilizzo intense.

Approfitta adesso della possibilità di portare a casa uno smartphone completo come Xiaomi Redmi Note 13 a prezzo da entry level! Completa adesso il tuo ordine su Amazon per averlo a 146,88€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai molto in fretta: la disponibilità è limitatissima.