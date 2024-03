Xiaomi Redmi Note 13 5G (8/256 GB): a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-130€)

Acquistare un nuovo smartphone 5G con ottime specifiche e tanta memoria diventa più facile: lo Xiaomi Redmi Note 13 5G è ora disponibile al prezzo scontato di 219 euro invece di 349 euro (con uno sconto di 130 euro) grazie a questa nuova offerta eBay. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage e può utilizzare la rete 5G grazie all’ottimo SoC MediaTek Dimensity 6080. Da notare che l’acquisto può avvenire anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 5G: a questo prezzo è un best buy

Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6080 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Tra le specifiche c’è un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapxel. Lo smartphone è Dual SIM, ha il chip NFC ed è dotato di un sensore di impronte digitali laterale.

