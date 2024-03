Xiaomi Redmi Note 12 a un PREZZO FOLLE su Amazon (-45%)

Approfitta ancora dell’ultimo giorno delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare uno smartphone eccezionale a un prezzo molto vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Xiaomi Redmi Note 12 che ora puoi avere a soli 159,90 euro, invece che 291,23 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto pazzesco del 45% che ti fa risparmiare la bellezza di più di 131 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 31,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Xiaomi Redmi Note 12: ora è da prendere al volo

C’è davvero poco da aggiungere, a un prezzo così basso è uno dei migliori smartphone che puoi avere. Ha un sistema di fotocamere per scatti professionali con sensore principale da 50 MP e Ultra-grandangolo da 8 MP. E fotocamera frontale per selfie da 13 MP.

Monta il potente processore Snapdragon 685 a 6 nm che viene supportato da ben 8 GB di RAM e in questa versione hai a disposizione 256 GB memoria interna. Ha un design robusto, con protezione all’acqua IP53. Un display AMOLED generoso da 6,67 pollici e refresh rate a 120 Hz per immagini sempre nitide. E una mega batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce a 33W e caricatore incluso.

Penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Se poi consideri il prezzo, si capisce subito che è un vero affare. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 159,90 euro, invece che 291,23 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.