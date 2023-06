Xiaomi Redmi Note 12 in offerta su Amazon: tuo a meno di 150€

Il Xiaomi Redmi Note 12 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 147,00€, rispetto al prezzo originale di 299,90 €. Questo smartphone offre eccezionali capacità fotografiche nella fascia media e funzionalità di intrattenimento, pensate per affrontare tutte le sfide della vita della Generazione Z.

La fotocamera della serie RN12 consente agli utenti di catturare momenti vividi e mostrare l’eccezionalità della loro vita. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED fluido da 6,67 pollici, che offre una riproduzione dei colori vibrante e neri perfetti grazie alla tecnologia M17. Il display offre una frequenze di aggiornamento adattiva, fino ad un massimo di 120Hz, per offrire un’esperienza visiva fluida e coinvolgente in diverse situazioni, a seconda che tu stia guardando un video, giocando o leggendo.

Il Redmi Note 12 è dotato di una batteria da 5000 mAh, che assicura un’ottima autonomia durante l’intera giornata. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 33W, il dispositivo si ricarica velocemente utilizzando la tecnologia Mi-FC e MMT. Per quanto riguarda le prestazioni, il Redmi Note 12 è equipaggiato con il potente SoC Snapdragon 4 Gen 1, che garantisce prestazioni fluide e reattive durante l’utilizzo quotidiano e il multitasking. La fotocamera è un’altra caratteristica di spicco di questo smartphone, con una tripla fotocamera AI da 48 MP. Questa configurazione permette di scattare foto con obiettivi ultragrandangolari e macro, oltre a fornire un’elaborazione potente per i ritratti e scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta sul Redmi Note 12. Se lo ordini subito, lo riceverai a casa domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.