Xiaomi Redmi Note 12 a 157€, che FAVOLA: 8/256GB, display 120Hz e Snapdragon

Lo smartphone che mai penseresti di prendere intorno ai 150€ è lui: il sensazionale Xiaomi Redmi Note 12 nella versione con 8GB di RAM e 2656GB di storage interno. Un device performante, bello sotto il profilo del design e bravo a fare tutto. In gran sconto su eBay, sfruttando lo speciale codice hai la possibilità di portare a casa questo dispositivo – di gran sostanza – a 157€ circa appena: scegli il colore che preferisci, mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice ” PIT10PERTE2024 “. Lo ricevi senza costi aggiuntivi, in una manciata di giorni.

Uno schermo AMOLED super ampio dotato di refresh rate da ben 120Hz per una esperienza d’uso super fluida: il perfetto punto di partenza per chi cerca un device in grado di garantire prestazioni eccezionali.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 685 è supportato – nella versione in promozione – da ben 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Nessun limite nelle prestazioni: sarà sempre pronto ed efficiente. Ottimo anche il comparto fotografico, che ti permette di contare su un sistema a tripla camera con il sensore principale da ben 50MP. Per finire, nemmeno l’autonomia energetica sarà un problema, grazie alla presenza di una super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Insomma, Xiaomi Redmi Note 12 è uno smartphone super completo, adesso anche super economico, grazie allo speciale sconto disponibile su eBay. Mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice ” PIT10PERTE2024 “. Lo prendi a 157€ circa appena e arriva a casa, senza costi aggiuntivi, in una manciata di giorni. Fai in fretta: a questo prezzo le scorte dureranno pochissimo!