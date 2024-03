Xiaomi Redmi Note 11S in offerta a un SUPER PREZZO su Amazon (-56%)

Lo Xiaomi Redmi Note 11S si conferma un vero e proprio best buy per chi cerca uno smartphone economico ma con ottime specifiche tecniche. Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 132 euro invece di 299 euro, beneficiando così di uno sconto del 56% rispetto al prezzo di listino. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: un best buy per chi vuole spendere poco

Lo Xiaomi Redmi Note 11S non passa mai di moda. Si tratta di uno smartphone economico ma non per questo poco interessante. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Helio G96 che viene affiancato, nella versione in offerta, da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

Da notare anche un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Cè poi una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S con un prezzo scontato di 132 euro, beneficiando così del 56% di sconto rispetto al prezzo di listino. L’offerta è ottima: a questo prezzo, infatti, il Redmi Note 11S è la soluzione ideale per chi cerca uno smartphone economico ma non per questo completo e in grado di offrire prestazioni soddisfacenti. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.