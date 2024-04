Xiaomi Redmi Note 11S a 128€ è un SOGNO: 6/128GB, 108MP e display 90Hz

Uno smartphone Android di alta qualità, potente e prestante, che adesso puoi portare a casa senza dover spendere una fortuna. Xiaomi Redmi Note 11S, ne versione con ben 6GB di RAM e 128GB di spazio di memoria, è in gran sconto su Amazon. Completa ora il tuo ordine per averlo a 128€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Colpisce innanzitutto il display AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz. Questo significa immagini nitide, colori vivaci e una fluidità di navigazione e di riproduzione video davvero notevole. È un vero piacere per gli occhi.

Sotto il cofano, il potente processore MediaTek Helio G96, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di storage. Una configurazione hardware più che adeguata per gestire senza problemi tutte le attività quotidiane, dai social network alle app più impegnative, passando per lo streaming multimediale.

Ma ciò che sorprende di più è sicuramente il comparto fotografico. Questo smartphone è dotato di una fotocamera principale da ben 108MP, capace di scattare foto di altissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Completano il setup quattro sensori aggiuntivi per grandangolo, macro e ritratti.

La batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W, assicura un’autonomia più che soddisfacente, permettendoti di utilizzare il dispositivo tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere a secco.

Insomma Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone davvero sorprendente, che riesce a offrire prestazioni e funzionalità di alto livello a un prezzo davvero competitivo. L’occasione è troppo ghiotta per perderla: completa adesso il tuo ordine su Amazon – se non è già finito – per averlo a 128€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.