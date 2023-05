Xiaomi Redmi Note 11: solo 189€ con MediaWorld

Acquista Xiaomi Redmi Note 11 a soli 189,99 euro, invece di 249,99 euro. Con MediaWorld Mega Sconti gli affari sono all’ordine del giorno. Ma sbrigati perché a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba. Con 128GB di ROM hai tutto lo spazio necessario per scaricare e installare app o giochi a piacere. Inoltre, grazie ai 4GB di RAM puoi gestirli tutti – anche in multitasking – senza problemi.

Con un ampio display AMOLED Retroilluminato da 90Hz di refresh rate tutto è più colorato, ricco di dettagli e fluido. A coronare un’esperienza utente eccellente è il processore Qualcomm Snapdragon 680 da 6 nm. Potenza allo stato puro e stabilità senza pari sono le due caratteristiche vincenti di questo smartphone Android economico, ma eccellente.

Xiaomi Redmi Note 11: tanta qualità in un piccolo prezzo

Un piccolo prezzo è in grado di contenere tanta qualità. Questo è lo Xiaomi Redmi Note 11 128GB, oggi in offerta su MediaWorld a un prezzo sorprendente. Dotato di quattro fotocamere AI da 50MP assicura scatti sempre perfetti in qualsiasi condizione di luce. Goditi contenuti immersivi grazie all’ampio display e ai doppi altoparlanti che ti avvolgono con il loro suono potente.

Sorprendi tutti i tuoi amici e chi ti sta intorno grazie al suo design elegante e raffinato. Dalle linee moderne, è anche piacevole da tenere in mano e utilizzare. Leggerissimo, pesa solo 179 grammi ed è spesso solo 8,09 millimetri. Con una batteria da 5000 mAh hai un vero e proprio bolide che non smette mai di sorprenderti. Ricaricalo velocemente grazie alla ricarica rapida da 33W. Acquista il tuo Redmi Note 11 a soli 189,99 euro, invece di 249,99 euro. Solo su MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.