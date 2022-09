Xiaomi Redmi Note 11 in offerta REGALO su eBay

Xiaomi Redmi Note 11 è una vera bomba per il prezzo, ma anche per le prestazioni che offre. Acquistalo adesso su eBay a soli 169 euro, invece di 249,90 euro. Questo ordine ti fa risparmiare quasi 81 euro, niente male vero?

Tra l’altro stiamo parlando della versione da 128GB di memoria interna e non di quella da 64GB. Perciò il vantaggio è ancora più interessante. Questo è un vero e proprio best buy per chi vuole un dispositivo affidabile a un prezzo conveniente.

Protagonista della scena è il suo display AMOLED FHD+ da 90Hz che restituisce fluidità e immagini così perfette da innamorarsene subito. Entra in un’altra dimensione, tutto sarà ancora più ricco di dettagli e piacevole da vedere.

Xiaomi Redmi Note 11 in super prezzo su eBay

Potremmo fermarci a parlare per ore su questo smartphone Android incredibile. Ma quello che balza all’occhio ora è il prezzo così speciale. Metti nel carrello lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 169 euro, invece di 249,90 euro.



Questo prezzo così speciale lo trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Tra l’altro potrai anche decidere di pagarlo in comode rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. In pochi click attivi il mini finanziamento.

Lasciati travolgere dalle prestazioni del processore Qualcomm Snapdragon 680 da 6nm. Tutto ti sembrerà così veloce e fluido da non credere ai tuoi occhi. Il suo design è decisamente accattivante, con le sue linee piatte, ma allo stesso tempo morbide.

Inoltre, la batteria da 5.000 mAh garantisce un utilizzo lungo tutta la giornata. Non dovrai temere di rimanere a piedi, il tuo nuovo smartphone sarà sempre pronto e carico per assolvere i suoi doveri. Nel caso, la ricarica rapida da 33W porterà in pochi minuti al 100% il tuo Redmi.

Non perderti questa super occasione. Solo su eBay trovi lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 169 euro, invece di 249,90 euro. La spedizione è gratuita e puoi anche decidere di pagarlo a rate tasso zero grazie a PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.