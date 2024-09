Xiaomi, Redmi e Poco: questi dispositivi non riceveranno più aggiornamenti

Come purtroppo accade, man mano che gli anni passano dal lancio di uno smartphone, questi si avvicina sempre più alla fine del suo ciclo vitale. I grandi marchi offrono un supporto limitato nel tempo ai propri dispositivi, in genere si parla di qualche anno. Durante il mese di settembre toccherà anche a diversi telefoni e tablet Xiaomi, Redmi e Poco: alcuni non riceveranno più aggiornamenti, come riportato dal portale Gizchina.

EOL ed EOS: quali dispositivi interromperanno il supporto

I dispositivi si dividono in due categorie: viene definito EOL, ovvero End of Life, uno smartphone che non viene più venduto, ma potrebbe comunque ricevere aggiornamenti come patch di sicurezza; EOS, End of Support, segna il punto in cui l’intero supporto per quanto riguarda il telefono viene interrotto – quindi stop ad aggiornamenti o assistenza da parte del produttore. Può accadere quindi che uno smartphone sia ancora perfettamente funzionante, ma vulnerabile per via della mancanza di supporto.

Xiaomi

Per quanto riguarda Xiaomi, i dispositivi interessati saranno:

Serie da Mi 1 a Mi 10 : include i primi modelli come Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4 e modelli successivi come Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite e Mi 10 Pro. Questi dispositivi, un tempo modelli di punta, hanno ora raggiunto la fase EOL

: include i primi modelli come Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4 e modelli successivi come Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite e Mi 10 Pro. Questi dispositivi, un tempo modelli di punta, hanno ora raggiunto la fase EOL Serie Mi Note e Mi MIX : noti per i loro schermi di grandi dimensioni e il design senza cornice, modelli come Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2 e Mi MIX 3 non sono più supportati

: noti per i loro schermi di grandi dimensioni e il design senza cornice, modelli come Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2 e Mi MIX 3 non sono più supportati Serie Mi A : la serie A, che offriva un’esperienza Android pura nell’ambito del programma Android One, inclusi i modelli Mi A1, Mi A2 e Mi A3, non riceverà più aggiornamenti

: la serie A, che offriva un’esperienza Android pura nell’ambito del programma Android One, inclusi i modelli Mi A1, Mi A2 e Mi A3, non riceverà più aggiornamenti Serie Mi Pad: anche i tablet come Mi Pad, Mi Pad 2 e Mi Pad 4 hanno raggiunto la fine del ciclo di aggiornamento

Redmi

Questi, invece, i dispositivi Redmi non più supportati:

Serie da Redmi 1 a Redmi 9 : include i primi modelli come Redmi 1, Redmi 2, Redmi 3 e dispositivi più recenti come Redmi 9, Redmi 9 Prime e Redmi 9A

: include i primi modelli come Redmi 1, Redmi 2, Redmi 3 e dispositivi più recenti come Redmi 9, Redmi 9 Prime e Redmi 9A Serie Redmi Note : noti per offrire ottime prestazioni a prezzi di fascia media, modelli come Redmi Note 4, Redmi Note 7 e Redmi Note 9 non riceveranno più aggiornamenti software

: noti per offrire ottime prestazioni a prezzi di fascia media, modelli come Redmi Note 4, Redmi Note 7 e Redmi Note 9 non riceveranno più aggiornamenti software Serie Redmi K: noti per le funzionalità di fascia alta a prezzi competitivi, modelli come Redmi K20, K30 e K40 hanno anch’essi raggiunto la fine del supporto agli aggiornamenti

Poco

Infine, ecco quali dispositivi Poco sono giunti alla fine del loro ciclo:

Poco F1 e Poco F2 Pro : Poco F1, che offriva specifiche da top di gamma a un prezzo contenuto, insieme al suo successore, Poco F2 Pro, non riceveranno più aggiornamenti

: Poco F1, che offriva specifiche da top di gamma a un prezzo contenuto, insieme al suo successore, Poco F2 Pro, non riceveranno più aggiornamenti Serie Poco X : nell’elenco sono presenti anche modelli come Poco X2 e X3, noti per il loro equilibrio tra prestazioni e convenienza

: nell’elenco sono presenti anche modelli come Poco X2 e X3, noti per il loro equilibrio tra prestazioni e convenienza Serie Poco M: anche i modelli più economici come Poco M3 e M3 Pro 5G non potranno più ricevere aggiornamenti

Gli utenti che possiedono uno di questi dispositivi Xiaomi, Redmi o Poco possono continuare a utilizzare i propri telefoni, ma non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza – il che potrebbe renderli vulnerabili nel tempo, oltre al fatto che non potranno accedere alle nuove funzionalità di sistema.