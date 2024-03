Xiaomi Redmi Buds 4 per un paio di wearable sotto i 30€ DA PAURA

Comode, pratiche e soprattutto eccezionali. Il suono è divino e la vestibilità elevata. Insomma, con Xiaomi Redmi Buds 4 è difficile prendere una svista soprattutto per il prezzo che hanno. Le abbini al tuo smartphone o al tuo PC e ti godi musica, chiamate e streaming.

Approfitta dello sconto in corso su Amazon, sono ancora più economiche. Con soli 28,50€ te le porti a casa grazie al ribasso del 19%, non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Redmi Buds 4, un paio di wearable da amare

Disponibili in colorazione bianca, le Xiaomi Redmi Buds 4 sono wearable che usi tutti i giorni senza mai incontrare problemi. In modo particolare, le abbini ai tuoi dispositivi con il Bluetooth e il gioco è fatto. Ogni volta che le vuoi, sono pronte per essere indossate.

Cosa le rende speciali? Dimensioni compatte e stabilità elevata per poterti muovere e indossare sciarpe senza paura. Ma non solo questo perché non manca all’appello la cancellazione del rumore per quel di più di cui hai bisogno.

Naturalmente l’audio è potente e di elevata qualità per goderti la musica e i contenuti in modo chiaro, nitido e senza distorsioni ma pensa che anche le chiamate sono sensazionali grazie al doppio microfono.

30 ore di autonomia e personalizzazione in app. Cos’altro potresti volere di più?

Vai sul sicuro, scegli un paio di wearable come le Xiaomi Redmi Buds 4 e non te ne disfare più. Su Amazon in promozione a soli 28,50€ con un click rapido e veloce.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.