Xiaomi Redmi 13C da 256GB con slot per 2 Sim a soli 121€ su eBay

E qualche giorno che valuti le offerte per acquistare uno smartphone che non costi troppo ma che nemmeno abbia prestazioni deludenti? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione di eBay spettacolare. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi 13C a soli 121,90 euro, invece che 159,90 euro.

Anche se non viene segnalato, il prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, è quello che ti ho descritto sopra, intorno ai 160 euro. Questo vuol dire che adesso puoi risparmiare la bellezza di 38 euro. Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo.

Xiaomi Redmi 13C: adesso è un Best buy

Siamo certamente di fronte a uno smartphone di fascia bassa ma che comunque presenta delle ottime caratteristiche tecniche. Ad esempio monta il potente processore MediaTek Helio G85 con elaborazione a 12 nm e una scheda grafica Mali-G52 MC2.

A supporto troviamo poi, in questa versione, ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che potrai espandere con una scheda microSD. E volendo potrai usare due Sim contemporaneamente. È dotato di un display Dot Drop da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Possiede una super batteria da 5000 mAh e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP.

Insomma, una vera forza della natura per questo prezzo. Ora devi essere rapido perché lo stanno visualizzando in tanti e le unità disponibili non sono infinite. Dunque vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi 13C a soli 121,90 euro, invece che 159,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.