Xiaomi Redmi 12C in super offerta a 68 euro su ePRICE (pochi pezzi)

Il base gamma Xiaomi Redmi 12C è tra i protagonisti delle offerte Sconti alla Rovescia di ePRICE. In queste ore è in offerta a 68 euro, grazie allo sconto del 26% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Il noto e-commerce italiano segnala che la promozione è valida fino alle 23:59 di venerdì 31 maggio o fino ad esaurimento, e che quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

Le caratteristiche chiave del modello Redmi 12C di Xiaomi sono l’ampio display da 6,71 pollici in alta definizione, la memoria espandibile fino a 1 TB, l’autonomia estesa e la doppia fotocamera da 50 megapixel. Tutti elementi che rendono questo telefono un vero best buy per chi ha un budget inferiore a 100 euro.

Xiaomi Redmi 12C in offerta a 68 euro sul sito ePRICE

Uno dei principali punti di forza del Redmi 12C è il comparto camere. Non capita infatti spesso di trovare uno smartphone che costi meno di 70 euro proporre una doppia fotocamera da 50 megapixel, con incluse le modalità HDR, Notte e Ritratto, per foto sempre piacevoli se condivise su WhatsApp o suoi propri social network.

L’altro segreto alla base del successo del base gamma di Xiaomi è il processore octa-core MediaTek Helio G85, in grado di assicurare un’esperienza d’uso notevole per uno smartphone che appartiene a una fascia di prezzo dove quasi sempre si trovano device lenti. Oltre a questo, segnaliamo la possibilità di espandere la memoria fino a 1 TB con una semplice scheda microSD.

L’ultima sorpresa, in positivo, arriva dall’ampio display da 6,71 pollici con risoluzione HD+, che restituisce un’esperienza visiva coinvolgente mentre si guarda un film, una serie tv o un evento sportivo.

Xiaomi Redmi 12C è in offerta a soli 68 euro sul sito ufficiale eprice.it. La promozione è valida per altri due giorni o fino ad esaurimento scorte.