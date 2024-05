Xiaomi Redmi 12 a 139€ è una FAVOLA display 90Hz, camera 50MP e 5000 mAh

Uno smartphone che combina prestazioni di alto livello, un display di qualità e una fotocamera versatile: Xiaomi Redmi 12 è la scelta ideale per chi desidera avere tanto, senza spendere molto. Questo dispositivo offre un’esperienza d’uso premium a un prezzo accessibile e adesso è anche in gran sconto su Amazon. Completa al volo il tuo ordine per avere l’edizione con 128GB di storage in promozione a 139,90€. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Il cuore pulsante è il processore MediaTek Helio G88, un chip di fascia media in grado di gestire con agilità le tue attività quotidiane, dal multitasking alla riproduzione di contenuti multimediali. Grazie alla sua potenza di elaborazione, potrai goderti performance fluide e reattive senza compromessi.

Il display da 6,5″ è un’autentica delizia per gli occhi. Con una risoluzione FHD+ e un refresh rate di 90Hz, ogni immagine e video che visualizzerai saranno estremamente nitidi e scorrevoli, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente e piacevole. Ma il vero punto di forza di questo smartphone è la sua fotocamera tripla da 50MP. Grazie all’avanzata tecnologia AI, è in grado di catturare scatti di alta qualità in diverse situazioni di luce, rendendo ogni tua foto degna di essere condivisa sui social o stampata.

Una caratteristica molto apprezzata dello smartphone è la batteria da 5.000 mAh, che ti offrirà un’autonomia davvero impressionante. Potrai utilizzarlo per tutto il giorno senza preoccuparti di restare a secco, godendoti tutte le tue attività senza interruzioni. E quando sarà il momento di ricaricare, il supporto alla ricarica rapida a 18W ti permetterà di ripristinare rapidamente la carica. Oltre alle sue straordinarie prestazioni, si presenta con uno stile elegante e moderno. La scocca dal design accattivante, disponibile nella raffinata colorazione Sky Blue, si adatterà perfettamente al tuo stile di vita.

Insomma, Xiaom Redmi 12 è uno smartphone che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con le sue specifiche tecniche all’avanguardia, la fotocamera di alto livello e l’eccezionale durata della batteria, questo dispositivo è la scelta ideale per chi cerca un compagno di viaggio affidabile e versatile. Approfitta adesso dello sconto Amazon del momento e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 139,90€ e riceverlo in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.