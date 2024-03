Xiaomi Redmi 12 (8/256 GB) a meno di 130€ su Amazon è un BEST BUY

Lo Xiaomi Redmi 12 è lo smartphone giusto per chi cerca un nuovo modello economico ma completo e in grado di offrire buone prestazioni e un’ottima autonomia. Con la nuova offerta Amazon, lo smartphone di Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 129 euro, nella versione dotata di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Xiaomi Redmi 12 (8/256 GB) è da prendere subito su Amazon

Il Redmi 12 è uno dei migliori smartphone della fascia bassa del mercato. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un ampio display IPS LCD da 6,79 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G88 a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una batteria da ben 5.000 mAh, che garantisce un’autonomia ottima, oltre a una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Lo smartphone di Xiaomi è Dual SIM ed ha un sensore di impronte digitali laterale. Considerando la fascia di prezzo, il Redmi 12 garantisce la possibilità di sfruttare un comparto tecnico ricco e completo, ideale per chi ha bisogno di buone prestazioni ma ha un budget ridotto.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è ora possibile acquistare lo smartphone di Xiaomi al prezzo scontato di 129 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima, soprattutto considerando la dotazione di memoria disponibile per il dispositivo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.