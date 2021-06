Xiaomi Poco X3 Pro a 168,99€ è inconcepibile. Un prezzo, per il modello con 6GB d RAM e 128GB di storage, mai raggiunto su Amazon dal lancio: praticamente, compri un top di gamma a un prezzo ridicolo. Si tratta dei miracoli dell'ultimo minuto del Prime Day: sei pronto a fare un affare assurdo? Le spedizioni sono anche rapide e gratis!

Xiaomi POCO X3 Pro: affare assurdo su Amazon

Non è uno smartphone che ha bisogno di essere raccontato. Bisogna solo cogliere al volo la possibilità di portare a casa a questo prezzo un device con a bordo uno schermo con refresh rate da 120Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 860, il supporto a 6GB di RAM e 128GB di storage interno e una batteria da 5160 mAh.

Sul posteriore, non ci sono delusioni nemmeno sotto il punto di vista della fotocamera: 4 sensori, con il principale da 48MP e – per finire – speaker audio stereo.

Uno smartphone da gaming, Xiaomi POCO X3 Pro, che ben si presta a fare il top di gamma per “tutti i giorni”: l'ho fatto comprare al lancio a moltissimi conoscenti, ma mai a questo prezzo. Fossi in te, apprezzerei il piccolo miracolo di fine Amazon Prime Day e me lo porterei a casa a 168€ il prima possibile.

Le spedizioni sono rapide e gratis, lo ricevi in pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone