Xiaomi POCO X3 Pro a 179€ è come dire: “ecco, questo smartphone top di gamma ora lo compri al prezzo di un medio gamma economico”. All'Amazon Prime Day fai affari assurdi, che però durano poco e fino a esaurimento scorte. Approfittare ora di questo scontone significa vincere tutto per questa edizione!

Xiaomi POCO X3 Pro in offertona all'Amazon Prime Day

Un prezzo così basso, che nessuno avrebbe il coraggio di affermare che “OK, il prezzo è giusto”. No, non può essere giusto se – con questo investimento – porti a casa uno smartphone con a bordo il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 860, supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno ultra veloce (UFS 3.1).

Non può essere che il display sia un pannello da 6,7″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120Hz. Anzi: sarebbe impossibile metterci anche due speaker audio per avere qualità stereo. Davvero, è assurdo che con questa cifra si possa avere anche una batteria da 5160 mAh con ricarica rapida da 33W.

Certo, c'è anche la fotocamera. Almeno qui potevano trattenersi, invece no: sul posteriore ci sono 4 sensori, con il principale da 48MP.

Tutte queste specifiche, a questo prezzo, sono assurde eppure adesso sono realtà grazie all'Amazon Prime Day: prendi tutto a 179€ appena con spedizioni rapide e gratis, ma solo se sei veloce. Non perdere tutte le altre chicche di questi due giorni di folle shopping: le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

