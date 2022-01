Xiaomi POCO M4 Pro 5G: la BESTIA crolla a 207€ su Amazon

Xiaomi POCO M4 Pro 5G, in edizione con 64GB di spazio di archiviazione, ora puoi prenderlo a super prezzo da Amazon. Bastano 207€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

Xiaomi POCO M4 Pro 5G: a questo prezzo è assolutamente da avere

Un performance phone, un battery phone. Un bellissimo smartphone, semplicemente. Non importa quale sia il motivo per il quale usi principalmente il tuo device, questo gioiellino non deluderà le aspettative.

Dotato del potente processore Mediatek Dimensity 810 5G, puoi sfruttarlo per qualsiasi attività. Dalla banale navigazione su Internet fino al gaming più impegnativo, nessuna incertezza.

L'ampio display FHD da 6,5″ godi addirittura di refresh rate a 90Hz: super fluido in qualsiasi contesto. Nessuna delusione nemmeno sotto il punto di vista del comparto fotografico. Sul posteriore, un sensore da 50MP affiancato da uno secondario da 8MP, perfetto per i tuoi scatti con grandangolo.

Per finire, puoi contare su un'ottima autonomia energetica, garantita dalla batteria da ben 5000 mAh, che ti permetterà di concludere la singola giornata di utilizzo senza remore.

Insomma, Xiaomi POCO M4 Pro a questo prezzo è assolutamente lo smartphone economico che cercavi. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare e portarlo a casa adesso a 207€ circa appena, direttamente da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.