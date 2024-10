Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: ora sappiamo le specifiche tecniche

C’è tanta attesa per l’arrivo sul mercato dei nuovi Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro. Questi tablet sostituiranno gli attuali Pad 6 e Pad 6 Pro. Dopo una serie di previsioni e congetture, proprio oggi in Cina sono trapelate le specifiche tecniche di questi due tablet. Apprezzati sempre per l’ottimo rapporto qualità prezzo, sembra che questa volta avremo due bolidi.

Veramente lo Xiaomi Pad 7 avrà 24GB di RAM? Potrebbe darsi, ma dalle informazioni “rubate” questo dato non è emerso ancora. Però sappiamo abbastanza per dire che saranno due dispositivi particolarmente interessanti, un’ottima alternativa ai tablet più cari sul mercato. Completi di tutto e con un’ottima proposta tecnica, sapranno ancora una volta soddisfare.

Vediamo quindi quali sono le informazioni trapelate in queste ore in Cina sui nuovi tablet in arrivo dalla gamma Xiaomi.

Xiaomi Pad 7: specifiche tecniche

Lo Xiaomi Pad 7 sarà alimentato, con molta probabilità, dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Questo lascia intendere che, nonostante non monti la più recente tecnologia della famiglia di chipset, garantirà una buona esperienza utente e prestazioni interessanti per app e giochi oltre che multitasking.

La batteria supporterà la ricarica cablata fino a 45W, quindi con ricarica veloce. Il display probabilmente avrà 11,6 pollici di diagonale con tecnologia LCD e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Quindi una buona qualità delle immagini e tanta fluidità in navigazione, gaming e scorrimento tra le pagine.

Pad 7 Pro: specifiche tecniche

Lo Xiaomi Pad 7 Pro sarà il tablet più spinto della serie. Anche se sembra che molte specifiche saranno simili al modello “base”, stando alle informazioni trapelate monterà come processore il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Quindi possiamo stare tranquilli in merito a prestazioni, velocità e stabilità.

Buona anche la ricarica cablata della batteria fino a 67W, per una carica veloce in poco tempo. Come per il Pad 7, anche il Pad 7 Pro avrà probabilmente un display da 11,6 pollici di diagonale con tecnologia LCD e refresh rate fino a 144Hz.

In conclusione, molti utenti non saranno contenti del chipset proposto da Xiaomi per questi due nuovi tablet. Tuttavia, sembra che in seguito l’azienda lancerà modelli aggiornati che potranno essere dotati del MediaTek Dimensity 9400 o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 al timone.