Xiaomi Pad 6S Pro con MEGA display da 12,4" è già in OFFERTA

Sfrutta subito l’incredibile promozione del Mi Store dedicata al nuovissimo Xiaomi Pad 6S Pro. Con un mega display da 12,4 pollici è eccellente per intrattenimento e produttività extra confortevoli. Oggi è tuo a soli 599,90 euro, invece di 699,90 euro. Come puoi ottenere uno sconto di 100 euro?

Semplice, prima di metterlo in carrello ottieni il Buono 50€ destinato ai nuovi utenti. Effettuando una nuova registrazione sul Mi Store ti assicuri questo sconto eccezionale. Così puoi risparmiare assicurandoti questo tablet eccellente sotto ogni aspetto. E la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Xiaomi Pad 6S Pro: grande non solo nel display

Lo Xiaomi Pad 6S Pro è una vera bomba di tecnologia. Il suo display 3K da 12,4 pollici è ampio ed estremamente nitido. Con un refresh rate a 144Hz tutto risulta estremamente fluido. Grazie a Xiaomi HyperOS offre un’ampia capacità di produttività e creatività in un ecosistema estremamente intuitivo e piacevole.

L’esperienza utente è esaltata anche dall’ottimo processore montato in questo super tablet. Stiamo parlando del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform che garantisce prestazioni elevate e all’avanguardia. Con 6 altoparlanti l’audio stereo è immersivo e la batteria da 10.000 mAh è una potenza.

Acquista il tuo Xiaomi Pad 6S Pro a soli 599,90 euro, invece di 699,90 euro. Ricordati di ottenere il Buono 50€ per i nuovi utenti prima di metterlo in carrello. Approfitta anche della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate”. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.