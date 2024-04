Xiaomi Note 11S (6/128GB) SCONTATO del 41% su Amazon, offerta super

Oggi ho deciso di segnalarti un’offerta pazzesca che ti permette di avere uno smartphone davvero eccellente a un ottimo prezzo. Dunque non aspettare troppo, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Note 11S a soli 132 euro, invece che 224 euro.

Ebbene sì, grazie uno sconto straordinario del 41% puoi avere un bel risparmio di 92 euro sul totale. Non è certo una promozione che si trova tutti i giorni e quindi dovrai sbrigarti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi Note 11S: prezzo a terra per uno smartphone eccellente

Nonostante non siamo di fronte a uno smartphone di prima fascia questo è sicuramente uno dei migliori dispositivi a questa cifra. È ancora in grado di garantire ottime prestazioni. Possiede un corpo robusto dal peso di 179 grammi e uno spessore di soli 8,09 mm. È dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz per immagini sempre fluide e nitide.

Gode di una super fotocamera con sensore principale da 108 MP che ti permetterà di scattare foto come un vero professionista. Ha una potente batteria da 5000 mAh e in confezione trovi un caricatore da 33 W con ricarica turbo. In questa versione avrei ben 128 GB di memoria interna per archiviare quello che vuoi.

Affrettati dunque perché questa è un’occasione più unica che rara. Prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Note 11S a soli 132 euro, invece che 224 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.