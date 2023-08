Xiaomi Mix Fold 3 non arriverà da noi, UFFICIALE

Brutte notizie per tutti coloro che attendevano con impazienza l’arrivo del nuovissimo Xiaomi Mix Fold 3 sul mercato internazionale; la compagnia ha ribadito che lo smartphone di punta appena annunciato non verrà rilasciato al di fuori dei confini asiatici.

Andiamo con ordine: pochissimi giorni fa, precisamente lunedì 14 agosto, Xiaomi ha tenuto un evento di lancio in Cina all’interno del quale ha annunciato tantissimi nuovi device. Troviamo lo Xiaomi Pad 6 Max, la Smart Band 8 Pro, ma non solo. Il protagonista dello show è stato sicuramente il foldable Mix Fold 3 che ha catturato l’attenzione di tutti i media internazionali. Purtroppo però, come i modelli precedenti (Mix Fold e Mix Fold2) non arriverà in Europa, in America o nel resto del mondo. Lo ha comunicato Daniel Desjarlais, Communications Director di Xiaomi.

Xiaomi Mix Fold 3: non arriverà nel resto del mondo

Di fatto, come spiegato in calce, Xiaomi Mix Fold 3 rimarrà un’esclusiva del mercato cinese. Non è una pratica inusuale nel settore; se da un lato Samsung, Huawei e Motorola commercializzano ovunque, brand come OPPO, Honor e Xiaomi limitano le uscite al solo territorio natale. Inoltre, si prevede che anche OnePlus entrerà in questo settore a partire da settembre con il debutto del OnePlus Open e questo, al contrario del Find N3, arriverà in tutti i paesi.

Confirming that Xiaomi MIX Fold 3 will be available exclusively in Mainland China. — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) August 16, 2023

Giusto per chi non lo sapesse, il Mix Fold 3 è un foldable sottilissimo, con uno schermo LTPO AMOLED da 8,03 pollici (quello interno) con risoluzione FHD+ e posteriormente dispone di un pannello AMOLED da 6,56″ con supporto a 1080 x 2520 pixel. Per entrambi, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz. Il sistema operativo sul quale si basano è Android 13 con skin MIUI 14. Ci sono ottiche di punta coadiuvata dalla tecnologia di Leica. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato con RAM LPDDR5x, storage UFS 4.0 e con una batteria da 4.800 mAh che si ricarica a 67W via cavo.

