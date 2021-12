Xiaomi Mix Fold 2 sfiderà il Samsung Galaxy Z Fold2

Xiaomi Mix Fold 2 utilizzerà il pannello OLED pieghevole UTG di Samsung Display; sembra che l'OEM cinese sia pronto a sfidare apertamente il colosso sudcoreano che detiene lo scettro nella categoria dei foldable.

Xiaomi Mix Fold 2 avrà un pannello OLED realizzato da Samsung

OPPO dovrebbe svelare il suo primo smartphone pieghevole soprannominato Find N oggi, mercoledì 15 dicembre. Prima del lancio, il dispositivo è stato rivelato dal media coreano TheElec e si è scoperto avere uno schermo pieghevole realizzato da Samsung Display per il suo pannello OLED pieghevole da 7,1″, mentre la parte anteriore dello schermo si è visto essere un pannello OLED piatto da 5,45 pollici fornito dalla cinese BOE.

TheElec ha anche rivelato che altre aziende cinesi stanno cooperando con Samsung Display per i loro prossimi telefoni pieghevoli. Xiaomi è una di quelle aziende per il futuro foldable di prossima generazione. Questo potrebbe disporre di un pannello UTG fornito da Samsung Display.

In passato Samsung ha collaborato con Corning per aprire la strada al pannello del display pieghevole UTG (Ultra-Thin Glass) nel 2020. Nel frattempo, gli OEM di smartphone cinesi utilizzano CPI (Colorless Polyimide) come copertura del display per i loro modelli pieghevoli come il Huawei Mate X rilasciato nel 2019, il Mate X2 e il precedente Xiaomi Mix Fold. Ma ovviamente, il CPI non è durevole come la tecnologia UTG di Samsung Display.

Il prossimo Mix Fold 2 dovrebbe presentare il pannello OLED da 8,01 pollici di Samsung Display con UTG e potrebbe disporre di un pannello da 6,52 pollici di TCL CSOT per lo schermo anteriore.

Oltre a Xiaomi, si dice che Vivo utilizzerà i pannelli di visualizzazione forniti da Samsung e BOE per gli schermi pieghevoli interni ed esterni del suo primo foldable. Si dice che anche Huawei stia prendendo in considerazione l'utilizzo delle unità fornite dalla rivale coreana. Honor Magic Fold invece, potrebbe utilizzare un pannello di BOE.