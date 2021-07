Xiaomi si sta preparando per tenere una presentazione su larga scala ad agosto, durante la quale mostrerà una serie di nuovi prodotti. L'evento sarà importante per la presentazione della MIUI 13, oltre che per il debutto del Mi Mix 4, primo device del brand con selfiecam under-display.

Xiaomi: la MIUI 13 sarà una UI incredibile

Di recente, una delle fonti cinesi ha fornito diversi dettagli su ciò che verrà offerto nel nuovo firmware di Xiaomi. Tra le novità più attese c'è la funzione di espansione virtuale della RAM. Secondo molte indiscrezioni, sarà possibile aumentare tale valore in maniera nativa di ben 3 GB.

L'espansione virtuale è efficace soprattutto nei casi in cui lo smartphone ha un piccolo quantitativo di RAM. Questa funzione non è particolarmente importante per quei dispositivi in ​​cui la RAM è più che sufficiente. Ma per qualche ragione, l'azienda ha deciso di bypassare il modello dove c'è poca RAM.

Secondo una delle fonti, solo i telefoni basati su Snapdragon 888, Snapdragon 870 e Snapdragon 865 riceveranno la RAM virtuale aggiuntiva con la MIUI 13. Sappiamo bene che solo i prodotti di fascia alta o medio-alta che hanno già ricevuto una discreta quantità di RAM dispongono di tali SoC… e non hanno davvero bisogno di aumentare il loro quantitativo di memoria volatile.

Forse, la suddetta opzione arriverà solo in un secondo momento sugli altri smartphone del brand cinese.

Altre innovazioni in arrivo nella MIUI 13 includono la possibilità di giocare in finestre di applicazioni mobili, nuove icone della home page, animazioni e suoni inediti e molto altro ancora.

Non molto tempo fa, il famoso insider Digital Chat Station ha annunciato che il nuovo firmware sarà compatibile con tutti gli smartphone dell'azienda annunciati negli ultimi due anni. Ora, ha informazioni sulle funzionalità chiave del prossimo sw.

Il rispettabile account Weibo Panda riporta che i cambiamenti più evidenti saranno nel design dell'interfaccia. Secondo i rapporti, MIUI 13 riceverà caratteri e animazioni ridisegnati.

